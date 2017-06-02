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    Марио Андретти: «Сейчас Алонсо в своей лучшей форме в карьере, но теряет время»

    Теги Марио Андретти Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 500 миль Индианаполиса

    Чемпион «Формулы-1» 1978 года и победитель «500 миль Индианаполиса» Марио Андретти переживает из-за того, что Фернандо Алонсо в настоящий момент далек в «Формуле-1» от борьбы за высокие позиции. 

    «Единственное, что делает гонщика счастливым – это конкурентоспособность. Все остальное – сплошное разочарование. Сейчас Фернандо в своей лучшей форме в карьере, но он теряет время. Разумеется, и «Макларену» очень тяжело – это команда знает, что такое быть в числе лучших.

    Но хуже уже быть не может – дальше будет только лучше. Кажется, у «Макларена» хорошее шасси, и наверняка двигатель тоже станет лучше. Уверен, к концу сезона Алонсо начнет набирать очки. 

    Благодаря своему выступлению в «Индикаре» Алонсо поднял свою ценность – уверяю в этом. И он полностью заслужил уважение в свой адрес. Проигравших в его сходе не было, за исключением мотористов», – цитирует Андретти Newsonf1.

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