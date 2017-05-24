Генеральный продюсер «Матч ТВ» в интервью на радио «Спорт FM» в рамках программы «100% скорости» рассказала о трансляциях «Формулы-1» и опровергла слухи об уходе телекомментатора Алексея Попова.

«У нас права на 2017, 2018 и 2019 годы, вы будете смотреть «Формулу-1» на телеканале «Матч ТВ», мы вас не разочаруем. Все этапы 2017 года мы покажем в эфире федерального канала.

Что касается «Матч Арены», трансляции можно будет посмотреть только в записи. Прямого эфира в этом году не будет. Я понимаю болельщиков, все любят смотреть прямой эфир без рекламы, но друзья мои, права стоят денег. Телеканал «Матч ТВ» рассчитывает на экономический успех или хотя бы некую экономическую целесообразность покупки столь дорогостоящих прав.

У нас беспрецедентный контракт с компанией Heineken, которая является не только спонсором «Формулы-1», но они стали еще и спонсорами трансляции. Это очень сильно облегчает возможность широты действий. Всем хочется смотреть репортажи с решетки, хорошей корреспондентской работы. Это все стоит денег.

Болельщики «Формулы-1» всегда недовольны, если на «Ф-1» что-то накладывается. А это федеральный канал, который должен показывать все виды спорта. Здесь другие законы.

Есть несколько видов спорта, которые являются нашим шансом развить внутреннюю культуру «смотрения» в стране. входит в «золотую пятерку» этих видов спорта.

, который традиционно является голосом российской «Формулы-1», – это бренд. Его слушают, его любят и его ждут. Именно поэтому мы в программе «Все на Матч» делаем включения, где Алексей Попов или из студии, или с места проведения гонок рассказывает самое интересное, что происходит. С появлением телеканала «Матч ТВ» у Леши появилось больше возможностей.

Алексей Попов написал [в инстаграме]: «Может уже и совсем ненадолго это». Эту фразу можно интерпретировать по-разному. Друзья, прежде чем делать какие-то выводы, надо обращаться за комментариями в первую очередь к инициатору слухов, а во-вторых в пресс-службу телеканала», – цитирует Канделаки ru.motorsport.com со ссылкой на «Спорт FM».