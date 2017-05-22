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    Ники Лауда: «Заблокировал бы поставки двигателей «Мерседес» «Макларену»

    Теги Ники Лауда Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес

    Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда заявил, что выступает против поставок двигателей немецкой компании команде «Макларен»

    «Я бы использовал право вето. Два года назад я просил предоставить «Ред Булл» наши двигатели, однако сегодня бы этого не сделал. Нужно сфокусироваться на дуэли с «Феррари», а не помогать еще одним соперникам», – цитирует Лауду Newsonf1.

    Кроме того, Ники высказался о Фернандо Алонсо, который в эти выходные занял 5-е место в квалификации к «500 милям Индианаполиса», а в следующее воскресенье выступит в гонке на «Старой кирпичнице»: 

    «Я внимательно слежу за приключениями Алонсо. Победа в «Инди-500» – это навеки. В свое время мои команды не разрешали мне выступить там, хотя предложения были. 

    Обязательно посмотрю гонку по телевизору».

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