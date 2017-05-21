Четырехкратный чемпион серии «Чампкар» и экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Бурдэ в квалификации к «500 милям Индианаполиса» в субботу попал в тяжелую аварию – он потерял контроль над болидом во втором повороте и врезался в стену.

Гонщика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы тазобедренного сустава и перелом правого бедра.

В тот же вечер спортсмена прооперировали. Сроки восстановления и дополнительная информация пока не указываются.

Тяжелая авария в «Индикаре»