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    Индикар. Бурдэ получил множественные переломы в результате аварии в квалификации к «500 милям Индианаполиса»

    Теги происшествия Индикар Себастьян Бурдэ

    Четырехкратный чемпион серии «Чампкар» и экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Бурдэ в квалификации к «500 милям Индианаполиса» в субботу попал в тяжелую аварию – он потерял контроль над болидом во втором повороте и врезался в стену.

    Гонщика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы тазобедренного сустава и перелом правого бедра. 

    В тот же вечер спортсмена прооперировали. Сроки восстановления и дополнительная информация пока не указываются.

    Тяжелая авария в «Индикаре»

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