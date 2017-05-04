Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о тестах болида «Индикар», которые вчера прошли на трассе в Индианаполисе.

«Поначалу были новые, странные ощущения – необычно было ехать против часовой стрелки. В первую очередь мы выполнили программу новичка, во время которой нужно ехать с разной скоростью – это действительно помогает, ты потихоньку набираешь скорость.

А затем, в тот же день, мы провели еще несколько заездов – уже для себя, чтобы разобраться в изменениях настроек, понять некоторые процедуры, выполняемые в машине. И лишь когда начали падать первые капли дождя, мы завершили испытания.

День прошел с пользой – не только в плане понимания отличий машины, но и с точки зрения привыкания к настройкам и некоторым пилотажным моментам. Предстоит еще многое изучить, но я доволен первыми шагами.

Пилотировать болид «Формулы-1» отчасти проще – из-за усилителя рулевого управления. Кроме того, у машины «Ф-1» больше сцепления, она более предсказуемо себя ведет из-за большей прижимной силы, из-за того, насколько она проработана.

Здесь же все проще. Болид «Индикара» определенно быстрее, он совсем другой. Однако, в конце концов, все мы начинали с картинга, с младших серий – и в «Формуле-1» не хватает таких ощущений, ведь у нас все под контролем – каждый миллиметр и каждая доля секунды. Здесь же многое зависит от усилий гонщика», – цитирует Алонсо Crash.net.