Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, намеревающийся выступить в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса», рассказал о возможных трудностях на скоростном овале.

«Это очень захватывающая, но также и требовательная гонка. К тому же мы знаем, что если бы она состоялась завтра, то я бы к ней не был готов. У меня мало времени чему-то научиться, и пусть это очень сложный вызов, но интересный.

Безусловно, понадобятся разные навыки, в том числе и стиль пилотажа – мне нужно к этому адаптироваться. И перед «Инди-500» еще пройдут три Гран-при «Формулы-1». В общем, посмотрим.

Средняя скорость на овалах очень высокая, болиды едут рядом с ограждениями, много моментов использования слип-стрима. Ко всему этому нужно будет адаптироваться. Но я не боюсь таких трудностей.

Что касается опасностей на овалах, то это не проблема. Сейчас в «Индикаре» очень высокие стандарты безопасности, как и в «Формуле-1». Я не волнуюсь и уверен, что со мной ничего не случится.

Мне очень интересно узнать, насколько я буду быстрым. Не буду обманывать – гонок я видел не так много, но стараюсь смотреть и слушать интервью новичков, например, когда дебютировал Рубенс Баррикелло. Из их слов я могу вынести какую-то пользу.

Но пока я не окажусь за рулем болида, не почувствую скорость в поворотах и не пойму, как пилотировать в плотном трафике – у меня не будет четкой картины», – цитирует Алонсо Motorsport.

Испанец также высказался о шансах выиграть «Тройную корону автоспорта».

«В прежние времена топ-пилоты выступали в разных гоночных сериях и стремились выступить во всех престижных гонках: «Инди-500», «Формуле-1», «24-х часах Ле-Мана», и я тоже мечтал об этом.

«Тройная корона» – вероятно, самое сложное испытание в карьере. Победить в «Формуле-1» – это здорово, выиграть 8 чемпионских титулов и опередить Михаэля Шумахера тоже было бы замечательно. Но это маловероятно, поскольку у меня не так много времени.

Я рад, что добился успехов в «Формуле-1», но две другие гоночные серии для меня – полная неизвестность. Однако я считаю себя разносторонним пилотом, который умеет адаптироваться к любым гоночным болидам в любых условиях. Лучший способ это доказать – выступить в разных гонках и попытаться их выиграть.

Я не считаю, что приеду и выиграю, поскольку уважаю других выступающих в этой серии пилотов, их опыт и таланты. Болиды тут отличаются от тех, к чему я привык к «Формуле-1». Кроме того, важно помнить, что моя программа подготовки будет очень короткой.

Но я хочу насладиться этой возможность, а также продемонстрировать, что мы будем выступать как одна команда – «Макларен», «Хонда» и Фернандо. С другой стороны, в «Инди-500» побеждали и новички (Алонсо говорит об Александре Росси, который выиграл «500 миль» с первой же попытки – прим. Sports.ru). Я еду не для того, чтобы посмотреть на других, я сделаю все, чтобы попытаться выиграть гонку», – цитирует Алонсо Crash.net.