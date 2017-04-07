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    Гран-при Малайзии исчезнет из календаря «Формулы-1» после сезона-2017

    Теги Гран-при Малайзии трассы Формула-1 Сепанг Шон Братчес

    Коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчес подтвердил, что со следующего сезона в календаре чемпионата мира не будет Гран-при Малайзии – этап 2017 года, который состоится осенью, будет последним. 

    «Всегда грустно прощаться с членом семьи «Формулы-1». В течение почти двух десятилетий малайзийские болельщики были одними из самых страстных поклонников спорта. 

    Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить «Международный автодром Сепанг» за гостеприимство, демонстрируемый в течение долгих лет профессионализм и приверженность автоспорту. 

    Календарь 2018 года будет состоять из 21 Гран-при, и в их числе также будут гонки в Германии и Франции», – цитирует Братчеса официальный сайт «Формулы-1».

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