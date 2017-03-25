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    Верляйн не выступит на Гран-при Австралии, его заменит Джовинацци

    Теги Гран-при Австралии Заубер Формула-1 Паскаль Верляйн Антонио Джовинацци

    Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн не выступит в оставшейся части Гран-при Австралии, в заключительной тренировке, квалификации и гонке его заменит резервный пилот Антони Джовинацци.

    Зимой во время «Гонки чемпионов» Верляйн получил травму спины, пропустил первые предсезонные тесты, и, несмотря на то, что успел восстановиться к старту чемпионата мира, после пятничных тренировок Гран-при Австралии все же решил пропустить гонку. Паскаль понял, что недостаток тренировок зимой привел к тому, что ему не хватит сил проехать полную дистанцию Гран-при.

    «Моя физическая форма не позволит проехать всю дистанцию Гран-при – из-за недостаточной подготовки. Вчера вечером я объяснил это команде, и она решила не рисковать. Жаль, что так случилось, но это лучший вариант», – цитирует Верляйна Motorsport.

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