Верляйн не выступит на Гран-при Австралии, его заменит Джовинацци

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн не выступит в оставшейся части Гран-при Австралии, в заключительной тренировке, квалификации и гонке его заменит резервный пилот Антони Джовинацци.

Зимой во время «Гонки чемпионов» Верляйн получил травму спины, пропустил первые предсезонные тесты, и, несмотря на то, что успел восстановиться к старту чемпионата мира, после пятничных тренировок Гран-при Австралии все же решил пропустить гонку. Паскаль понял, что недостаток тренировок зимой привел к тому, что ему не хватит сил проехать полную дистанцию Гран-при.

«Моя физическая форма не позволит проехать всю дистанцию Гран-при – из-за недостаточной подготовки. Вчера вечером я объяснил это команде, и она решила не рисковать. Жаль, что так случилось, но это лучший вариант», – цитирует Верляйна Motorsport.