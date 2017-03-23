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    Фернандо Алонсо: «За две недели в «Формуле-1» нельзя совершить чудо»

    Теги Гран-при Австралии Макларен Фернандо Алонсо Хонда Формула-1

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что не ждет «чудес» от Гран-при Австралии, но при этом призвал не списывать его команду в других стартовых гонках сезона. 

    «Уверен, что в последние пару недель наша команда очень напряженно работала, чтобы исправить ситуацию и как можно лучше подготовиться к Гран-при Австралии. 

    Однако за две недели в «Формуле-1» нельзя совершить чудо, и я ожидаю трудного уик-энда.

    Мы четко понимаем, что у нас проблемы. Но в то же время это не тесты, а гонки – произойти может что угодно. 

    Здесь могут быть сходы, так что при подготовке к Гран-при не стоит забывать о позитивных сторонах. Надеюсь, мы сможем немного прибавить и доберемся до предела, ведь на зимних тестах достичь максимума не удавалось. 

    Я нас не списываю. Мы не собираемся ждать четыре, шесть или восемь гонок, пока улучшится ситуация – становиться быстрее надо уже завтра.

    Но если этого завтра не получится, то значит надо прибавлять в субботу. А если не получится достичь хорошей позиции в субботу, то значит надо это сделать в воскресенье. 

    Это «Формула-1», а не товарищеская игра, в которой можно просто получать удовольствие. Это «Формула-1» – здесь жесткая конкуренция, здесь нужно опережать соперников и становиться лучшими», – цитирует Алонсо Sky Sports. 

    Фернандо также не стал комментировать слухи о возможном переходе команды на двигатели «Мерседес»: 

    «На этот вопрос должна отвечать команда. Разумеется, я слышал о некоторых спекуляциях, но не собираюсь их обсуждать. Я просто буду стараться изо всех сил, и надеюсь, что завтра команда на все ответит». 

    Фернандо также задали вопрос, останется ли он в «Макларене» после сезона-2017, если команда перейдет на более конкурентоспособный двигатель. 

    «Я не знаю», – ответил испанец.

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