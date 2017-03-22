Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сравнительный график мощности двигателей «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Хонда»

    Теги Феррари Хонда Формула-1 Мерседес Рено

    Итальянский авторитетный журналист Энрико Бенцинг опубликовал график мощности двигателей в «Формуле-1» по отношению к скорости на австралийской трассе «Альберт-парк».

    В своих исследованиях Бенцинг опирался на данные телеметрии и сравнительные времена на круге в Барселоне (который отчасти похож на трек в Мельбурне), поэтому график как минимум заслуживает внимания. По данным Бенцинга, «Феррари» добилась серьезного прогресса в развитии своей силовой установки, как и «Рено» – особенно впечатляет разгонная динамика итальянского мотора, – однако в пиковой мощности оба двигателя по-прежнему уступают «Мерседесу». 

    Также на графике хорошо видно, насколько серьезно отстает от трех других мотористов «Хонда».

    Горизонтальная ось – скорость, вертикальная ось – мощность.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться