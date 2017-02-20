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    Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом»

    Теги Ники Лауда Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Дитер Цетше

    Австрийские функционеры Тото Вольфф и Ники Лауда продлили контракты с «Мерседесом». 

    Вольфф, являющийся руководителем автоспортивного подразделения немецкой компании с февраля 2013 года, сохранил за собой 30 процентов акций команды «Формулы-1» «Мерседес». Неисполнительный директор Лауда, назначенный на эту должность в конце 2012 года, владеет 10 процентами акций. 

    «В 2013 году мы реструктурировали руководство ради более успешных выступлений, и с тех пор результаты превосходят наши ожидания. Ключевым фактором успеха стало сочетание предпринимательского таланта Тото и опыта Ники. Продление контрактов с ними подтверждает сохранение преемственности еще на четыре года», – заявил глава  корпорации «Даймлер» Дитер Цетше.

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