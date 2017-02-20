Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом»

Австрийские функционеры Тото Вольфф и Ники Лауда продлили контракты с «Мерседесом».

Вольфф, являющийся руководителем автоспортивного подразделения немецкой компании с февраля 2013 года, сохранил за собой 30 процентов акций команды «Формулы-1» «Мерседес». Неисполнительный директор Лауда, назначенный на эту должность в конце 2012 года, владеет 10 процентами акций.

«В 2013 году мы реструктурировали руководство ради более успешных выступлений, и с тех пор результаты превосходят наши ожидания. Ключевым фактором успеха стало сочетание предпринимательского таланта Тото и опыта Ники. Продление контрактов с ними подтверждает сохранение преемственности еще на четыре года», – заявил глава корпорации «Даймлер» Дитер Цетше.