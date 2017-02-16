Топ-команды «Формулы-1» могут создать ассоциацию

Ведущие команды «Формулы-1» могут вступить в ассоциацию для защиты своих финансовых интересов, сообщает Autosport.

Такие команды как «Мерседес», «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен» в настоящее время обладают финансовыми привилегиями – получают больше призовых денег в виде бонусов (за успешные выступления в Кубке конструкторов или исторический статус). Однако новые владельцы «Формулы-1», компания Liberty Media, может изменить систему выплат призовых денег и лишить эти конюшни бонусов.

Чтобы сохранить платежи от владельца коммерческих прав, топ-команды готовы вступить в ассоциацию, и хотя официально ни одна из конюшен не подтвердила создание этой организации, никто из них не отрицает факт самих переговоров.

«Мы готовы участвовать в заседаниях и обсуждениях рабочей группы, но прогресс в этих переговорах может застопориться из-за того, что некоторые команды могут попытаться защитить свои привилегии. Мы все должны работать вместе на благо «Формулы-1», помогать Formula One Group», – цитирует неназванного источника, близкого к делу, Autosport.

Если топ-команды вступят в ассоциацию для защиты своих финансовых интересов, то не исключено, что остальные конюшни займутся созданием другой организации, представляющей интересы независимых команд.