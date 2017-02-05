Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг, завершивший карьеру сразу после завоевания титула, заявил, что в качестве своей замены в «Мерседесе» он хотел бы видеть Фернандо Алонсо, однако признал, что это бы «не сработало».

Отвечая на вопросы испанской газеты Marca, Нико отметил, что поскольку он теперь обычный болельщик, то вправе выбирать идеальную кандидатуру в напарники Льюису Хэмилтону.

«Что ж, поскольку я теперь в лагере фанатов, то с этой стороны забора ответ очевиден. Все говорят, что им должен был стать Алонсо, и я тоже так скажу – потому что в таком случае они бы с Льюисом зажгли (смеется).

Для болельщиков это здорово, но с точки зрения команды такое не сработает. Так что они нашли отличный выход.

Боттас очень быстр, и хотя Хэмилтон окажется на весьма и весьма высоком уровне, и победить его будет трудно, я доказал, что подобное возможно.

Ставлю, что Боттасу будет на поуле в первой гонке в Австралии!

Разозлилась ли на меня команда, когда узнала о моем решении уйти? Нет, они очень меня уважают, и я это ценю.

С Лаудой все сложнее. И хотя, кажется, в прессе он заявляет, что сердит, со мной он общается нормально. Он мне сказал, что снимает шляпу. За последние три года совместной работы он очень благосклонно ко мне относился», – цитирует Росберга Motorsport со ссылкой на Marca.