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    «Макларен» выиграл тендер на поставку датчиков двигателя в «Формуле-1»

    Теги Макларен Формула-1

    Компания McLaren Applied Technologies выиграла тендер на поставку датчиков давления и температуры для двигателей «Формулы-1» с 2018 по 2020 год, сообщает Motorsport.

    ФИА запустила тендер на поставку стандартизированных датчиков двигателя в рамках плана по сокращению расходов в июле прошлого года.

    После того, как заявки были рассмотрены, предложение «Макларена» было признано самым удачным.

    В «Формуле-1» единый поставщик датчиков мотора появится впервые.

    С 2008 года McLaren Applied Technologies поставляет также электронный блок управления двигателем (ЕСU), который используется всеми командами.

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