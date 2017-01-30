«Макларен» выиграл тендер на поставку датчиков двигателя в «Формуле-1»

Компания McLaren Applied Technologies выиграла тендер на поставку датчиков давления и температуры для двигателей «Формулы-1» с 2018 по 2020 год, сообщает Motorsport.

ФИА запустила тендер на поставку стандартизированных датчиков двигателя в рамках плана по сокращению расходов в июле прошлого года.

После того, как заявки были рассмотрены, предложение «Макларена» было признано самым удачным.

В «Формуле-1» единый поставщик датчиков мотора появится впервые.

С 2008 года McLaren Applied Technologies поставляет также электронный блок управления двигателем (ЕСU), который используется всеми командами.