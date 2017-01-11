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    Руководитель «Рено» ушел в отставку

    Теги Формула-1 Рено Фредерик Вассер

    Перед стартом сезона-2017 в «Рено» произошли перемены: Фредерик Вассер покинул пост руководителя гоночной команды. 

    Француз возглавил конюшню в 2016 году, однако по ходу сезона у него возникли разногласия с другими ключевыми руководящими фигурами. 

    Вассер покинул пост по договоренности с президентом компании Карлосом Гоном. 

    «Обе стороны по-прежнему поддерживают хорошие рабочие отношения и надеются в будущем продолжить сотрудничество в той или иной форме», – цитирует заявление «Рено» Motorsport.

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