Руководитель «Рено» ушел в отставку

Перед стартом сезона-2017 в «Рено» произошли перемены: Фредерик Вассер покинул пост руководителя гоночной команды.

Француз возглавил конюшню в 2016 году, однако по ходу сезона у него возникли разногласия с другими ключевыми руководящими фигурами.

Вассер покинул пост по договоренности с президентом компании Карлосом Гоном.

«Обе стороны по-прежнему поддерживают хорошие рабочие отношения и надеются в будущем продолжить сотрудничество в той или иной форме», – цитирует заявление «Рено» Motorsport.