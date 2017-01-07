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    Шестой этап «Дакара» отменен из-за сильных дождей

    Теги ралли Дакар

    Организаторы «Дакара» отменили шестой этап ралли-рейда из-за сильных дождей, затопивших гоночные участки.

    «Причиной отмены стали плохие погодные условия. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню.

    К тому же трасса 6-го этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января», – сообщается в пресс-релизе организаторов соревнования.

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