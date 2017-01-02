Стартовал ралли-рейд «Дакар-2017»

Сегодня в Южной Америке стартовал многодневный ралли-рейд «Дакар-2017». Участники соревнования начали гонку в Асунсьоне, и за две недели проедут маршрут через Парагвай, Боливию и Аргентину. Торжественный финиш состоится 14 января в Буэнос-Айресе.

Российские участники «Дакара»

Мотоциклы

Анастасия Нифонтова («Хускварна»)

Александр Иванютин («Хускварна»)

Квадроциклы

Сергей Карякин («Ямаха»)

Автомобили

Сергей Шихотаров («Тойота»)

Равиль Маганов («Поларис»)

Грузовики

Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов («КАМАЗ»)

Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков («КАМАЗ»)

Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Игорь Леонов («КАМАЗ»)

Антон Шибалов / Роберт Аматыч / Иван Романов («КАМАЗ»)

В группу претендентов на победу в общем зачете входят известные гонщики: Стефан Петерансель («Пежо»), Нассер Аль-Аттия («Тойота»), Жинель де Виллерс («Тойота»), Микко Хирвонен («Мини»), Карлос Сайнс («Пежо»), Себастьян Леб («Пежо»).