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    Стартовал ралли-рейд «Дакар-2017»

    Теги ралли Дакар Себастьян Леб Микко Хирвонен Эдуард Николаев Александр Иванютин Стефан Петерансель Карлос Сайнс Нассер Аль-Аттия Жинель де Виллерс Айрат Мардеев Антон Шибалов Дмитрий Сотников Сергей Карякин Анастасия Нифонтова

    Сегодня в Южной Америке стартовал многодневный ралли-рейд «Дакар-2017». Участники соревнования начали гонку в Асунсьоне, и за две недели проедут маршрут через Парагвай, Боливию и Аргентину. Торжественный финиш состоится 14 января в Буэнос-Айресе. 

    Российские участники «Дакара»

    Мотоциклы

    Анастасия Нифонтова («Хускварна»)

    Александр Иванютин («Хускварна»)

    Квадроциклы

    Сергей Карякин («Ямаха»)

    Автомобили

    Сергей Шихотаров («Тойота»)

    Равиль Маганов («Поларис»)

    Грузовики

    Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов («КАМАЗ»)

    Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков («КАМАЗ»)

    Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Игорь Леонов («КАМАЗ»)

    Антон Шибалов / Роберт Аматыч / Иван Романов («КАМАЗ») 

    В группу претендентов на победу в общем зачете входят известные гонщики: Стефан Петерансель («Пежо»), Нассер Аль-Аттия («Тойота»), Жинель де Виллерс («Тойота»), Микко Хирвонен («Мини»), Карлос Сайнс («Пежо»), Себастьян Леб («Пежо»).

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