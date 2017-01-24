Винус Уильямс стала самой возрастной полуфиналисткой Australian Open в Открытой эре

Экс-первая ракетка мира 36-летняя американка Винус Уильямс, в четвертьфинале Australian Open обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:4, 7:6, стала самой возрастной полуфиналисткой этого турнира в Открытой эре (после 1968 года).

На турнирах «Большого шлема» Винус – самая возрастная полуфиналистка после Мартины Навратиловой на «Уимблдоне»-1994.

Победа над Павлюченковой стала для Винус 50-й в Мельбурне. Она вышла в полуфинал этого турнира впервые с 2003 года.