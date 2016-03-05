5 марта 2016, 17:30
Главный судья Кристьян Дингерт
Помощники судьи Кристоф Борнхорст, Флориан Хефт
Запасной судья Норберт Грудзински
|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|1
|
|68
|0
|1
|
|45
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|23
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Хоффенхайм-1899
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|35
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|56
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Пшемыслав Тытонь
|Вр
|2
|Эмилиано Инсуа
|Защ
|3
|Даниэль Швааб
|Защ
|6
|Георг Нидермайер
|Защ
|10
|Даниэль Дидави
|ПЗ
|15
|Кевин Гросскройц
|ПЗ
|18
|Филип Костич
|ПЗ
|20
|Кристиан Гентнер
|ПЗ
|26
|Сере Диэ
|ПЗ
|8
|Лукас Рупп
|ПЗ
|19
|Тимо Вернер
|Нап
|Юрген Крамны
|тренер
|Травмированные
|24
|Федерико Барба
|Защ
|5
|Тимо Баумгартль
|Защ
|33
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Оливер Бауманн
|Вр
|25
|Никлас Зюле
|Защ
|3
|Павел Кадержабек
|Защ
|4
|Эрмин Бичакчич
|Защ
|5
|Фабиан Шер
|Защ
|16
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|18
|Надим Амири
|ПЗ
|30
|Филипп Окс
|ПЗ
|31
|Кевин Фолланд
|ПЗ
|8
|Ойген Полянски
|ПЗ
|27
|Андрей Крамарич
|Нап
|Юлиан Нагельсманн
|тренер
|Травмированные
|33
|Александр Штольц
|Вр
|32
|Бенедикт Гимбер
|Защ
|14
|Тарик Эльюнусси
|ПЗ
|38
|Кай Хердлинг
|ПЗ
|40
|Жоэлинтон
|Нап
|Дисквалифицированные
|6
|Себастьян Руди
|ПЗ
|02.03.2016
|Боруссия М
|4 : 0
|Штутгарт
|27.02.2016
|Штутгарт
|1 : 2
|Ганновер 96
|21.02.2016
|Шальке-04
|1 : 1
|Штутгарт
|02.03.2016
|Хоффенхайм-1899
|2 : 1
|Аугсбург
|28.02.2016
|Боруссия Д
|3 : 1
|Хоффенхайм-1899
|20.02.2016
|Хоффенхайм-1899
|3 : 2
|Майнц
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