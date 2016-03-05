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    Sports.ru

    Футбол Штутгарт – Хоффенхайм-1899

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма

    5 Нидермайер (Рупп)

    42 Рупп (Кравец)

    51 Нидермайер (Костич)

    78 Костич (Диэ)

    83 Вернер (Швааб)

    Хоффенхайм-1899

    Баден-Вюртемберг
    Текущая форма

    73 Крамарич (Амири)

    5 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    5 марта 2016, 17:30

    Главный судья Кристьян Дингерт

    Помощники судьи Кристоф Борнхорст, Флориан Хефт

    Запасной судья Норберт Грудзински

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Штутгарт

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Пшемыслав Тытонь Вр
    2  Эмилиано Инсуа Защ
    3  Даниэль Швааб Защ
    6  Георг Нидермайер Защ
    10  Даниэль Дидави ПЗ
    15  Кевин Гросскройц ПЗ
    18  Филип Костич ПЗ
    20  Кристиан Гентнер ПЗ
    26  Сере Диэ ПЗ
    8  Лукас Рупп ПЗ
    19  Тимо Вернер Нап
     Юрген Крамны тренер
    Травмированные
    24  Федерико Барба Защ
    5  Тимо Баумгартль Защ
    33  Даниэль Гинчек Нап

    Хоффенхайм-1899

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Оливер Бауманн Вр
    25  Никлас Зюле Защ
    3  Павел Кадержабек Защ
    4  Эрмин Бичакчич Защ
    5  Фабиан Шер Защ
    16  Пирмин Швеглер ПЗ
    18  Надим Амири ПЗ
    30  Филипп Окс ПЗ
    31  Кевин Фолланд ПЗ
    8   Ойген Полянски ПЗ
    27  Андрей Крамарич Нап
     Юлиан Нагельсманн тренер
    Травмированные
    33  Александр Штольц Вр
    32  Бенедикт Гимбер Защ
    14  Тарик Эльюнусси ПЗ
    38  Кай Хердлинг ПЗ
    40  Жоэлинтон Нап
    Дисквалифицированные
    6  Себастьян Руди ПЗ
    первый тайм второй тайм
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