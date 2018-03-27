Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 21:00
Групама-Арена
13:55 Хавбек «МЮ» Мактомини решил выступать за сборную Шотландии|35
18:33 Скотт Браун во второй раз ушел из сборной Шотландии|12
14:36 Жозе Моуринью: «Я дал Мактомини совет на тему сборных, но его чувства важнее»|34
11:54 Мактомини могут заиграть за сборную Англии|30
15:15 Маклиш возглавил сборную Шотландии|2
22:03 Новым главным тренером сборной Шотландии станет Алекс Маклиш|3
20:55 На матч юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал» пришли 32 510 зрителей. Это рекорд турнира|59
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
06:00 Майкл О’Нил может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной Шотландии|2
02:43 Шнуров о ЧМ-2018: «Болеть буду за гопоту, которой терять нечего»|46
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