«Ничья для «Зенита» сродни поражению»: Александр Ерохин — о матче с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о ничейном результате в первом финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1). Хавбек вышел на замену и спас свою команду от поражения.

— На что рассчитывали в этом матче?

— О поражении речь вообще не идет, ничья тоже для «Зенита» сродни поражению. Настраивались только на победу. Сегодня были небольшие изменения в составе, вышли несколько ребят посвежее. Поэтому большую часть игры контролировали. Но, к сожалению, не так много создали моментов. В конце их немножко поддавили, но забили только один.

Все в наших руках. Второй матч мы играем дома. Сегодня вираж нас поддерживал, и я уверен, что на домашнем стадионе поддержка будет больше. Будем стараться выложиться больше, чем на 100%.

— Посыл главному тренеру: сколько надо забить Ерохину, чтобы выйти в стартовом состав?

— Я бы так не говорил. Все мы делаем общее дело, мы одна команда. Естественно, хочется всегда играть, но выбирать только главному тренеру. Нужно работать и ждать своего шанса, — приводит слова Ерохина « Матч ТВ ».

Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

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