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    Sports.ru

    Футбол Металлург – Днепр

    Металлург

    Запорожье
    Текущая форма
    Днепр

    Днепр
    Текущая форма

    59 Федецкий (Ротань)

    0 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 4 тур

    15 августа 2014, 22:00

    Главный судья Дмитрий Кутаков

    Помощники судьи Семен Шлончак, Сергей Беккер

    Запасной судья Константин Труханов

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Металлург

    Состав команды по версии Sports.ru
    32  Евгений Боровик Вр
    3  Саша Балич Защ
    8  Алексей Курилов Защ
    10  Владимир Приемов ПЗ
    25  Игорь Жураховский ПЗ
    36  Дмитрий Юсов ПЗ
    39  Дмитрий Лепа ПЗ
    77  Сержиу Рибейру ПЗ
     Олег Таран тренер
    Травмированные
    30  Лео Пассос Нап

    Днепр

    Состав команды по версии Sports.ru
    71  Денис Бойко Вр
    23  Дуглас Силва Защ
    44  Артем Федецкий Защ
    10  Евгений Коноплянка ПЗ
    12  Лео Матос ПЗ
    20  Бруну Гама ПЗ
    24  Валерий Лучкевич ПЗ
    28  Евгений Шахов ПЗ
    29  Руслан Ротань ПЗ
    7  Джаба Канкава ПЗ
    18  Роман Зозуля Нап
     Мирон Маркевич тренер
    Травмированные
    5  Виталий Мандзюк Защ
    99  Матеус ПЗ
    первый тайм второй тайм
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      Комментирует Александр Харламов
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