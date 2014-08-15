15 августа 2014, 22:00
Главный судья Дмитрий Кутаков
Помощники судьи Семен Шлончак, Сергей Беккер
Запасной судья Константин Труханов
|Металлург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|9
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Днепр
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|32
|Евгений Боровик
|Вр
|3
|Саша Балич
|Защ
|8
|Алексей Курилов
|Защ
|10
|Владимир Приемов
|ПЗ
|25
|Игорь Жураховский
|ПЗ
|36
|Дмитрий Юсов
|ПЗ
|39
|Дмитрий Лепа
|ПЗ
|77
|Сержиу Рибейру
|ПЗ
|Олег Таран
|тренер
|Травмированные
|30
|Лео Пассос
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|71
|Денис Бойко
|Вр
|23
|Дуглас Силва
|Защ
|44
|Артем Федецкий
|Защ
|10
|Евгений Коноплянка
|ПЗ
|12
|Лео Матос
|ПЗ
|20
|Бруну Гама
|ПЗ
|24
|Валерий Лучкевич
|ПЗ
|28
|Евгений Шахов
|ПЗ
|29
|Руслан Ротань
|ПЗ
|7
|Джаба Канкава
|ПЗ
|18
|Роман Зозуля
|Нап
|Мирон Маркевич
|тренер
|Травмированные
|5
|Виталий Мандзюк
|Защ
|99
|Матеус
|ПЗ
|09.08.2014
|Металлург Д
|1 : 1
|Металлург
|02.08.2014
|Металлург
|2 : 1
|Говерла
|27.07.2014
|Шахтер
|2 : 0
|Металлург
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