25 февраля 2018, 18:00
Главный судья Александр Дердо
Помощники судьи Андрей Скрипка, Александр Корнейко
Запасной судья Ярослав Козык
|Верес
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|72
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|72
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|33
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|1
|0
|0
|Запасные
|
|
|Динамо Киев
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|74
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|17
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|17.02.2018
|Ворскла
|1 : 0
|Верес
|06.02.2018
|Слован Братислава
|0 : 1
|Верес
|30.01.2018
|Подбрезова
|0 : 0
|Верес
|22.02.2018
|Динамо Киев
|0 : 0
|АЕК
|18.02.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Олимпик
|15.02.2018
|АЕК
|1 : 1
|Динамо Киев
07:08 Александр Хацкевич: «Лацио» много забивает, почти как «Ювентус». Но ничего страшного там нет»|5
15:16 В 1/8 финала ЛЕ «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг», «Локомотив» – с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом»|1541
01:15 «Милан», «Арсенал», «Боруссия» и еще 10 клубов вышли в 1/8 финала ЛЕ|173
00:55 Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» проиграл «Эстерсунду», «Атлетико» одолел «Копенгаген», «РБ Лейпциг» уступил «Наполи»|555
23:29 Виктор Гончаренко: «Шутили с Хацкевичем – хорошо бы встретиться с киевским «Динамо», но не раньше финала»|23
20:30 Алиев тренируется в сборной свободных агентов, созданной в Киеве|14
04:50 CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» по делу «Мариуполя»|4
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .