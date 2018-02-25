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    Футбол Верес – Динамо Киев

    Верес

    Ровно
    Текущая форма

    13 Кулиш

    23 Симинин (пенальти)

    82 Степанюк (Кожанов)

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма

    42 Цыганков (Вербич)

    3 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 21 тур

    25 февраля 2018, 18:00

    Главный судья Александр Дердо

    Помощники судьи Андрей Скрипка, Александр Корнейко

    Запасной судья Ярослав Козык

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