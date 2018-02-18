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    Футбол Звезда – Мариуполь

    Звезда

    Кропивницкий
    Текущая форма
    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    9 Борячук (Тотовицкий)

    26 Борячук

    57 Борячук (Тотовицкий)

    0 : 3
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 20 тур

    18 февраля 2018, 15:00

    Главный судья Ярослав Козык

    Помощники судьи Денис Шудрик, Олег Найко

    Запасной судья Владимир Новохатный

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