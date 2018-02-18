9 Борячук (Тотовицкий)
26 Борячук
57 Борячук (Тотовицкий)
18 февраля 2018, 15:00
Главный судья Ярослав Козык
Помощники судьи Денис Шудрик, Олег Найко
Запасной судья Владимир Новохатный
|Звезда
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|34
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|5
|0
|0
|
|57
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|0
|0
|
|90
|3
|0
|
|6
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|12
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|04.02.2018
|Звезда
|- : -
|Нитра
|28.01.2018
|Висла Плоцк
|- : -
|Звезда
|09.12.2017
|Черноморец Одесса
|3 : 3
|Звезда
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