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    Футбол Текстильщик – Динамо Кострома

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    Текстильщик

    Иваново
    Текущая форма

    3 Балашов

    118 Саная

    Динамо Кострома

    Кострома
    Текущая форма

    90 Саная (автогол)

    2 : 1
    завершен

    Россия. Кубок. 2-й раунд

    31 июля 2013, 18:30

    Stadion Tekstilshchik, Ivanovo

    Главный судья Иван Сиденков

    Помощники судьи I. Kichimasov, D. Savin

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