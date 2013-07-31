90 Саная (автогол)
31 июля 2013, 18:30
Stadion Tekstilshchik, Ivanovo
Главный судья Иван Сиденков
Помощники судьи I. Kichimasov, D. Savin
|Текстильщик
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|120
|1
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|1
|0
|
|120
|0
|0
|
|63
|0
|0
|Динамо Кострома
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|97
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|44
|0
|0
|
|50
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|39
|0
|0
|27.07.2013
|Текстильщик
|0 : 0
|Тосно
|24.07.2013
|Текстильщик
|3 : 0
|Псков-747
|18.07.2013
|Строгино
|1 : 2
|Текстильщик
|10.07.2013
|Динамо Кострома
|1 : 1
|Спартак Кострома
|04.06.2012
|Псков-747
|6 : 0
|Динамо Кострома
|01.06.2012
|Петротрест
|3 : 0
|Динамо Кострома
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