26 марта 2016, 20:00
Главный судья Радек Пригода
Помощники судьи Радек Котик, Иво Надворник
Запасной судья Збынек Проске
|Венгрия
|Мин
|Г
|П
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|46
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|46
|0
|0
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|79
|0
|0
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|81
|1
|0
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|90
|0
|0
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|46
|0
|0
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|46
|0
|0
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|45
|0
|0
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|10
|0
|0
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|45
|0
|0
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|12
|0
|0
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|45
|0
|0
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|45
|0
|0
|Запасные
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|Хорватия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|76
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|1
|0
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|15
|0
|0
|Запасные
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