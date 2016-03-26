android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Венгрия – Хорватия

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Венгрия

    Текущая форма

    79 Джуджак

    Хорватия

    Текущая форма

    29 Манджукич

    1 : 1
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    26 марта 2016, 20:00

    Главный судья Радек Пригода

    Помощники судьи Радек Котик, Иво Надворник

    Запасной судья Збынек Проске

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    24 марта 2016

    00:44 Товарищеские матчи. Польша обыграла Сербию, Хорватия победила Израиль и другие результаты|67

    00:39 Дарио Срна: «Мне немного повезло. Надеюсь, ничего не сломал»|4

    23 марта 2016

    21:10 Дарио Срна получил серьезную травму в матче с Израилем|26

    22 марта 2016

    19:30 Ракитич не сыграет за сборную Хорватии в ближайших матчах из-за травмы|16

    16:06 Участие Ракитича в матчах с «Реалом» и «Атлетико» под вопросом|51

    16 марта 2016

    17:47 Сборная Хорватии представила форму на Евро-2016|45

    9 марта 2016

    13:57 Ален Халилович: «Я получил вызов в сборную Хорватии благодаря «Спортингу»|11

    3 марта 2016

    06:28 Олич завершил карьеру в сборной Хорватии|11

    29 февраля 2016

    21:00 Икер Касильяс: «Хорватия может преподнести сюрприз на Евро-2016»|21

    20 февраля 2016

    09:35 Хорват Саммир будет получать в Китае больше Модрича и Ракитича благодаря ультиматуму|60



    Лучшие материалы