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    Sports.ru

    Футбол Динамо Киев – Металлург

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма

    45 Мбокани (Данило Силва)

    76 Гусев (Лукман)

    87 Гусев (Мбокани)

    89 Мбокани (Гусев)

    Металлург

    Запорожье
    Текущая форма
    4 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    22 марта 2014, 21:30

    Главный судья Юрий Мосейчук

    Помощники судьи Игорь Быцкало, Олег Плужник

    Запасной судья Александр Холодинский

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Динамо Киев

    Состав команды по версии Sports.ru
    23  Александр Рыбка Вр
    2  Данило Силва Защ
    24  Домагой Вида Защ
    27  Евгений Макаренко Защ
    6  Александар Драгович Защ
    10  Андрей Ярмоленко ПЗ
    19  Денис Гармаш ПЗ
    4  Мигел Велозу ПЗ
    7  Джеремейн Ленс ПЗ
    90  Юнес Бельханда ПЗ
    70  Дьюмерси Мбокани Нап
     Олег Блохин тренер
    Травмированные
    1  Александр Шовковский Вр
    34  Евгений Хачериди Защ

    Металлург

    Состав команды по версии Sports.ru
    12  Либор Грдличка Вр
    13  Игорь Коротецкий Защ
    2  Андрей Сахневич Защ
    3  Саша Балич Защ
    5  Андрей Нестеров Защ
    10  Владимир Приемов ПЗ
    19  Сергей Рудыка ПЗ
    36  Дмитрий Юсов ПЗ
    77  Сержиу Рибейру ПЗ
    9  Виталий Гавриш ПЗ
     Олег Таран тренер
    Травмированные
    11  Алексей Годин ПЗ
    первый тайм второй тайм
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      Комментирует Александр Харламов
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