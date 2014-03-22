22 марта 2014, 21:30
Главный судья Юрий Мосейчук
Помощники судьи Игорь Быцкало, Олег Плужник
Запасной судья Александр Холодинский
|Динамо Киев
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|1
|
|12
|0
|0
|
|17
|2
|1
|
|24
|0
|1
|Запасные
|
|
|
|
|Металлург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|23
|Александр Рыбка
|Вр
|2
|Данило Силва
|Защ
|24
|Домагой Вида
|Защ
|27
|Евгений Макаренко
|Защ
|6
|Александар Драгович
|Защ
|10
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|19
|Денис Гармаш
|ПЗ
|4
|Мигел Велозу
|ПЗ
|7
|Джеремейн Ленс
|ПЗ
|90
|Юнес Бельханда
|ПЗ
|70
|Дьюмерси Мбокани
|Нап
|Олег Блохин
|тренер
|Травмированные
|1
|Александр Шовковский
|Вр
|34
|Евгений Хачериди
|Защ
|Состав команды по версии Sports.ru
|12
|Либор Грдличка
|Вр
|13
|Игорь Коротецкий
|Защ
|2
|Андрей Сахневич
|Защ
|3
|Саша Балич
|Защ
|5
|Андрей Нестеров
|Защ
|10
|Владимир Приемов
|ПЗ
|19
|Сергей Рудыка
|ПЗ
|36
|Дмитрий Юсов
|ПЗ
|77
|Сержиу Рибейру
|ПЗ
|9
|Виталий Гавриш
|ПЗ
|Олег Таран
|тренер
|Травмированные
|11
|Алексей Годин
|ПЗ
|16.03.2014
|Таврия
|1 : 2
|Динамо Киев
|09.03.2014
|Динамо Киев
|2 : 0
|Говерла
|09.03.2014
|Динамо Киев
|- : -
|Цюрих
02:02 Игорь Суркис: «Таврия» с «Севастополем» обязаны доиграть этот чемпионат Украины»|34
15:39 Леонид Федун: «Спартак» готов провести матч-открытие нового стадиона с киевским «Динамо»|153
09:59 Началось восстановление колоннады киевского стадиона «Динамо»|75
08:45 Игорь Суркис: «Насчет отъезда из страны ко мне из футболистов никто не обращался»|3
08:47 Юнес Бельханда: «Мы находимся в полном неведении насчет ситуации в Украине, и это начинает раздражать»|32
08:48 «Реал» интересуется Драговичем|41
05:15 Мирча Луческу: «Игроки «Шахтера» красиво падают? Если соперник за ними не успевает, то ему приходится их сбивать»|2
01:49 Олег Таран: «Если ситуация будет такая же, как сейчас, то играть в футбол в Севастополе будет небезопасно»|20
01:36 Олег Блохин: «Наш президент сделал все возможное, чтобы игра с «Таврией» состоялась»|12
00:30 Чемпионат Украины. 21-й тур. Запорожский «Металлург» проиграл «Шахтеру», киевское «Динамо» одолело «Таврию» и другие результаты|169
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