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    Футбол Ворскла – Черноморец Одесса

    Ворскла

    Полтава
    Текущая форма

    17 Коломоец (Кулач)

    45 Зубейко (Кулач) (автогол)

    Черноморец Одесса

    Одесса
    Текущая форма

    79 Бамба

    2 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    3 марта 2018, 18:00

    Главный судья Виктор Копиевский

    Помощники судьи Александр Холодинский, Денис Шудрик

    Запасной судья Николай Балакин

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