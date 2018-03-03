79 Бамба
3 марта 2018, 18:00
Главный судья Виктор Копиевский
Помощники судьи Александр Холодинский, Денис Шудрик
Запасной судья Николай Балакин
|Ворскла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|25
|1
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|66
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Черноморец Одесса
|Мин
|Г
|П
|
|30
|0
|0
|
|80
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|18
|0
|0
|Запасные
|
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|
|
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
|16.02.2018
|Шахтер
|5 : 0
|Черноморец Одесса
|21.01.2018
|КСМС Яссы
|3 : 0
|Черноморец Одесса
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