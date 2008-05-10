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    Футбол Ганза – Байер

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    Ганза

    Росток
    Текущая форма

    67 Менга

    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма

    40 Рольфес (пенальти)

    58 Кастро (пенальти)

    1 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига

    10 мая 2008, 17:30

    Главный судья Гюнтер Перль

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