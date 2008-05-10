10 мая 2008, 17:30
Главный судья Гюнтер Перль
|Ганза
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|56
|0
|0
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|56
|0
|0
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|87
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|4
|0
|0
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|35
|1
|0
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|35
|0
|0
|Запасные
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|Байер
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|50
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|72
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
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|90
|1
|0
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|90
|0
|0
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|82
|0
|0
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|90
|0
|0
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|19
|0
|0
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|34
|0
|0
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|9
|0
|0
|Запасные
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