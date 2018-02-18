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    Sports.ru

    Футбол Боруссия М – Боруссия Д

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    32 Ройс (Шюррле)

    0 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    18 февраля 2018, 20:00

    Главный судья Бастиан Данкерт

    Помощники судьи Маркус Хакер, Рене Роде

    Запасной судья Хольгер Хеншель

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ян Зоммер Вр
    24  Тони Янчке Защ
    28  Маттиас Гинтер Защ
    30  Нико Эльведи Защ
    4  Янник Вестергор Защ
    10  Торган Азар ПЗ
    23  Йонас Хофманн ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    8  Денис Закария ПЗ
    11  Раффаэл Нап
    13  Ларс Штиндль Нап
     Дитер Хеккинг тренер
    Травмированные
    17  Оскар Вендт Защ
    16  Ибраима Траоре ПЗ
    19  Фабиан Джонсон ПЗ
    5  Тобиас Штробль ПЗ
    20  Хулио Вильяльба Нап

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    38  Роман Бюрки Вр
    16  Мануэль Аканджи Защ
    25  Сократис Папастатопулос Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    21  Андре Шюррле ПЗ
    22  Кристиан Пулишич ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    42  Миши Батшуайи Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    13   Рафаэл Геррейру Защ
    37  Эрик Дурм Защ
    18  Себастьян Роде ПЗ
    23  Синдзи Кагава ПЗ
    7  Джейдон Санчо ПЗ
    9  Андрей Ярмоленко ПЗ
    первый тайм второй тайм
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