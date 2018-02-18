18 февраля 2018, 20:00
Главный судья Бастиан Данкерт
Помощники судьи Маркус Хакер, Рене Роде
Запасной судья Хольгер Хеншель
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
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|83
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|12
|0
|0
|Запасные
|
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|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|79
|1
|0
|
|87
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|17
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ян Зоммер
|Вр
|24
|Тони Янчке
|Защ
|28
|Маттиас Гинтер
|Защ
|30
|Нико Эльведи
|Защ
|4
|Янник Вестергор
|Защ
|10
|Торган Азар
|ПЗ
|23
|Йонас Хофманн
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|8
|Денис Закария
|ПЗ
|11
|Раффаэл
|Нап
|13
|Ларс Штиндль
|Нап
|Дитер Хеккинг
|тренер
|Травмированные
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|16
|Ибраима Траоре
|ПЗ
|19
|Фабиан Джонсон
|ПЗ
|5
|Тобиас Штробль
|ПЗ
|20
|Хулио Вильяльба
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|16
|Мануэль Аканджи
|Защ
|25
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|21
|Андре Шюррле
|ПЗ
|22
|Кристиан Пулишич
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|42
|Миши Батшуайи
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|13
|Рафаэл Геррейру
|Защ
|37
|Эрик Дурм
|Защ
|18
|Себастьян Роде
|ПЗ
|23
|Синдзи Кагава
|ПЗ
|7
|Джейдон Санчо
|ПЗ
|9
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|11.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Боруссия М
|03.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|РБ Лейпциг
|26.01.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 0
|Боруссия М
|15.02.2018
|Боруссия Д
|3 : 2
|Аталанта
|10.02.2018
|Боруссия Д
|2 : 0
|Гамбург
|02.02.2018
|Кельн
|2 : 3
|Боруссия Д
22:11 «Челси» готов продать Батшуайи в «Боруссию», если дортмундцы включат в сделку Пулишича|52
04:42 Батшуайи опережает Месси и Кейна по соотношению сыгранных минут и голов с начала прошлого сезона|117
00:30 Батшуайи о «Челси»: «Мне было сложно. Я сидел в запасе, выходил и забивал, но все равно возвращался на скамейку»|36
17:59 Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы|83
15:50 «Лестер» – главный претендент на Торгана Азара, игроком интересуется «Атлетико»|14
14:55 Петер Штегер: «Батшуайи – настоящий бомбардир. Здорово, что «Боруссии» удалось его заполучить»|24
13:57 Джан Пьеро Гасперини: «В итоге «Аталанта» не слишком-то разочарована поражением от «Боруссии»|11
13:46 Фернандеш, Макгрегор и Батшуайи попали в команду недели Лиги Европы|59
00:59 Лига Европы. 1/16 финала. «Наполи» уступил «РБ Лейпцигу», «Атлетико» в гостях разгромил «Копенгаген»|692
23:18 Батшуайи забил пять голов в трех первых матчах за «Боруссию»|81
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