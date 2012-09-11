Товарищеские матчи (сборные)
11 сентября 2012, 13:30
Thuwanna YTC Stadium
21:24 ЧМ-2014. Квалификация. Азия. Япония дома проиграла Узбекистану, Иран и Катар победителя не выявили и другие результаты|32
23:05 ЧМ-2014. Квалификация. Азия. Япония разгромила Таджикистан и другие результаты|28
22:57 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Азия. Япония попала в одну группу с Узбекистаном, Иран – с Катаром и другие группы|26
06:52 Товарищеские матчи. Ирландия победила Италию, Бразилия одолела Румынию и другие результаты|30
23:46 Квалификация ЧМ-2010. Азия. Кувейт обыграл Сирию, Узбекистан вышел в финальный отборочный раунд и другие результаты|8
11:56 Кристиан Немет: «Надеюсь, этот сезон сложится для меня удачно»|5
14:34 Рафаэль Бенитес: «Провели в Азии неделю, и команда стала сильнее»|6
19:25 Сингапуру засчитаны технические поражения в отборочных матчах ЧМ-2010 с Узбекистаном и Саудовской Аравией|5
00:10 Квалификация ЧМ-2010. Азия. Саудовская Аравия, Иран, Австралия, Япония, Северная и Южная Кореи вышли в финальный раунд отборочного турнира|1
00:07 Квалификация ЧМ-2010. Азия. Шацких помог сборной Узбекистана выйти на первое место в группе, Япония победила Оман и другие результаты |26
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