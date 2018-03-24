Товарищеские матчи (сборные)
24 марта 2018
Stade Jean Rolland
19:59 Бывший тренер сборной Армении Шалланд возглавил сборную Косово|6
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Украина уступила Хорватии, Уэльс проиграл Ирландии|1810
02:00 Александр Караваев: «Один финал Украины выиграла, теперь остался самый важный матч»|57
01:25 Андрей Пятов: «Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии»|15
00:26 Андрей Шевченко: «Сказал ребятам: «Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь»|29
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Турция уступила Исландии, Украина в гостях обыграла Косово|723
02:36 Андрей Шевченко: «У сборной Украины впереди два финала, но первый – Косово»|27
17:31 Хавбек «Шахтера» бразилец Марлос вызван в сборную Украины|25
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