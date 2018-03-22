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    Футбол Филиппины – Фиджи

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    Филиппины

    Текущая форма
    Фиджи

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    22 марта 2018, 14:30

    Rizal Memorial Stadium

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    21:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Киргизия сыграла вничью с Таджикистаном, Австралия в гостях усутпила Иордании и другие результаты|102

    8 сентября 2015

    22:23 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Иордания разгромила Бангладеш, Китай – Мальдивы и другие результаты|56

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    16 июня 2015

    21:30 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Второй раунд. Австралия в гостях выиграла у Киргизии и другие результаты|47

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    16 ноября 2013

    08:10 Товарищеские матчи. Эквадор сыграл вничью с Аргентиной, Англия уступила Чили и другие результаты|86



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