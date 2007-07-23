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    «Барселона» и «Ливерпуль» войдут в демо-версию PES 2019. РПЛ – пока нет

    Теги Ливерпуль Барселона РПЛ Pro Evolution Soccer Футбол

    Демо-версия футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 выйдет 8 августа на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

    В ней будут доступны быстрая игра по сети, товарищеский матч вне сети и оффлайновый кооператив. Сыграть можно будет за 10 клубов («Барселона»,  «Шальке 04», «Ливерпуль», «Интер», «Милан», «Монако», «Сан-Паулу», «Фламенго», «Палмейрас», «Коло-Коло») и сборные Аргентины и Франции на двух стадионах («Камп Ноу» и «Фельтинс-Арена»).

    Российская премьер-лига будет эксклюзивно представлена в PES 2019, в других симуляторах российской лиги не будет. Полная версия игры поступит в продажу в Европе 30 августа.

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