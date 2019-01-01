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Футбол
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Ваша команда
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премьер-лига Англия25121 участник |1081 лига
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премьер-лига Россия16979 участников |1435 лиг
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бундеслига Германия2824 участника |412 лиг
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Ла Лига1962 участника |384 лиги
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лига 1 Франция3997 участников |419 лиг
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высшая лига Голландия2853 участника |381 лига
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чемпионшип2538 участников |386 лиг
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высшая лига Португалия1760 участников |354 лиги
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высшая лига Турция746 участников |340 лиг
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