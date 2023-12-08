«Локомотив» и «Урал» сыграют при температуре -13. На тотал меньше 2,5 дают 2.00

«Локомотив» и «Урал» встретятся в 18-м туре чемпионата России.

К началу матча температура в Москве опустится до -13 градусов. Во время игры она будет ощущаться как -21 градус из-за ветра.

Команды забьют максимум два гола в таких условиях за 2.00, больше – за 1.80.

Матч состоится 8 декабря и начнется в 19:00 мск.

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«Байер» – единственная команда в топ-лигах, у которой нет поражений. В начале сезона коэффициент на чемпионство был 51.00