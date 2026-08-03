Российские борцы-вольники победили в общекомандном зачете первенства мира U17.

Российские борцы вольного стиля выиграли общекомандный зачет первенства мира среди спортсменов не старше 17 лет.

Золотые медали завоевали Магомед Ибрагимов (до 65 кг), Абдуразак Шабанов (до 92 кг) и Магомед Омаров (до 110 кг).

Серебряным призером стал Сергей Кармрян (до 60 кг).

Бронза на счету у Ислама Курахмаева (до 51 кг), Мохмада Бисултанова (до 71 кг) и Кантемира Эльмесова (до 80 кг).