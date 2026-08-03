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Михаил Мамиашвили: «Если человек принял гражданство Албании, Греции, Эмиратов, то пускай там и тренируется»
Мамиашвили: если человек принял гражданство Албании, то пускай там и тренируется.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсмены, сменившие гражданство, должны тренироваться в стране, которую они представляют.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку. 

«Раз спортсмен уезжает в другую страну, то пускай сам обеспечивает себя учебно-тренировочной работой. Часто бывает так, что при смене гражданства он продолжает вести такую работу у себя дома с теми же тренерами. Если человек принял гражданство Албании, Греции, Эмиратов, то пускай там и тренируется. А если ты заезжаешь на родину, то оплачивай свое проживание.

Помимо этого, нужно принять целый комплекс мер, чтобы эти вещи упорядочивать и вполне серьезно контролировать спортсменов, которые формируются, а потом в один момент принимают решение о смене гражданства. Хотя есть истории, связанные с вынужденной мерой по смене гражданства, но все равно должен быть протокол, который является определенной защитой.

Это стратегическая позиция, которую надо поддерживать. Суммы же компенсации должны быть достаточно ощутимыми, чтобы спортсмены задумались над такими действиями», – сказал Мамиашвили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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ФСБР

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