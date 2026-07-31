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  4. Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе

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Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе
Борец Угуев побил рекорд Гацалова по количеству побед на ЧР.

Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе.

На ЧР-2026 в Москве Угуев одолел Рамиза Гамзатова в финале в весовой категории до 61 кг. Бронзовые медали завоевали Кежик Монгуш и Чермен Тавитов.

Ранее Угуев делил рекорд по количеству побед с олимпийским чемпионом, главным тренером сборной России Хаджимуратом Гацаловым.

Угуеву 31 год, он побеждал на чемпионатах России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Также он является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Игр-2020 в Токио. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСборная России по борьбе
рекорды
вольная борьба
logoЗаур Угуев
чемпионат России

Комментарии

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ОтветDima Kolesnitchenko
Красавчик !!!
Красаучек!
ОтветNoThanks
Красаучек!
КрасаУчеГ 😹
Угуев просто в какого то монстра вольной борьбы превратился.
Я бы его в один ряд с Садулаевым поставил, а может быть и выше
И самое главное не останавливается, старт за стартом
ОтветDenizKios
Угуев просто в какого то монстра вольной борьбы превратился. Я бы его в один ряд с Садулаевым поставил, а может быть и выше И самое главное не останавливается, старт за стартом
Это уже чушь. ЧМ, ЧЕ и ОИ у Садулаева все перекрывают.
ОтветJuVero
Это уже чушь. ЧМ, ЧЕ и ОИ у Садулаева все перекрывают.
У Заура в копилке тоже есть эти награды, в пользу Садулаева говорит лишь, что у него две Олимпиады
В таком весе и в таком возрасте оставаться конкурентоспособным это космос...
В 2019 году кому проиграл или не участвовал?
ОтветPlamen
В 2019 году кому проиграл или не участвовал?
Соревнований же не было, наверное. В девятнадцатом году
ОтветPlamen
В 2019 году кому проиграл или не участвовал?
Не участвовал, пропустил турнир
Отличная карьера!
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