Борец Угуев побил рекорд Гацалова по количеству побед на ЧР.

Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе.

На ЧР-2026 в Москве Угуев одолел Рамиза Гамзатова в финале в весовой категории до 61 кг. Бронзовые медали завоевали Кежик Монгуш и Чермен Тавитов.

Ранее Угуев делил рекорд по количеству побед с олимпийским чемпионом, главным тренером сборной России Хаджимуратом Гацаловым.

Угуеву 31 год, он побеждал на чемпионатах России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Также он является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Игр-2020 в Токио.