Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе
Борец Угуев побил рекорд Гацалова по количеству побед на ЧР.
Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе.
На ЧР-2026 в Москве Угуев одолел Рамиза Гамзатова в финале в весовой категории до 61 кг. Бронзовые медали завоевали Кежик Монгуш и Чермен Тавитов.
Ранее Угуев делил рекорд по количеству побед с олимпийским чемпионом, главным тренером сборной России Хаджимуратом Гацаловым.
Угуеву 31 год, он побеждал на чемпионатах России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Также он является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Игр-2020 в Токио.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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