Садулаев о допуске россиян с флагом: «Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл возобладал»

Садулаев назвал победой здравого смысла допуск российских борцов с флагом.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался об отмене ограничений против российских спортсменов.

Ранее Объединенный мир борьбы разрешил россиянам выступать с флагом и гимном на соревнованиях.

«Теперь все на своих местах. Мы с 2021 года выступали без флага и гимна, хотя для любого спортсмена это огромная часть мотивации и гордости. Когда ты выходишь на ковер и знаешь, что в случае победы прозвучит гимн твоей страны, – это совсем другая ответственность и другие эмоции.

Ради таких моментов мы тренируемся годами. И даже в этот непростой период российская сборная все равно оставалась одной из сильнейших в мире, выигрывала общекомандные зачеты чемпионатов мира и Европы, хотя наши результаты официально не учитывались при подведении итогов.

Важно и то, что за все это время на соревнованиях никогда не было разделений или проблем между спортсменами – все общались, боролись и уважали друг друга. Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл в итоге возобладал», – сказал Садулаев.