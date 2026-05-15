0

Российские борцы получили 39 млн рублей за медали чемпионата Европы-2026

Кремлев подарил российским борцам 39 млн рублей за медали чемпионата Европы.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и председатель попечительского совета ФСБР Умар Кремлев наградили российских борцов денежными призами за выступление на чемпионате Европы. 

Турнир прошел с 20 по 26 апреля в Тиране. Сборная России завоевала 19 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

Общая сумма выплат победителям и призерам составила 39 млн рублей: чемпионы Европы получили по 3 млн, серебряные призеры – по два, бронзовые – по одному. 

«Каждая такая победа — это большая работа тренеров, региональных школ, семей и всех, кто рядом с атлетом на его пути. Эти ребята и девушки доказали, что российская школа борьбы остается одной из сильнейших в мире. Они боролись до конца и показали характер. Таких спортсменов нужно поддерживать делом.

Бокс, борьба, хоккей, дзюдо, самбо — это один большой спортивный мир. У нас общие ценности: честь, дисциплина, уважение к сопернику, сила духа и любовь к своей стране. Когда спортсмен приносит победу России, он должен чувствовать, что страна его видит, ценит и поддерживает. Наша задача — помогать тем, кто своим трудом, потом и характером прославляет отечественный спорт», — заявил Кремлев.

«Благодарю Умара Назаровича за достойное поощрение наших спортсменов. Убежден, это послужит дополнительной мотивацией для каждого борца сборной России. Перед нами стоят серьезные вызовы: с самого начала предстоящего года начинается отбор на Олимпийские игры, на которые, я убежден, мы поедем с флагом и гимном нашей великой страны», — добавил Мамиашвили.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Мамиашвили
вольная борьба
logoМатч ТВ
чемпионат Европы
logoденьги
logoУмар Кремлев
logoсборная России жен
Женская борьба
logoсборная России по борьбе
греко-римская борьба

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Заслужили. Мододцы
Звучит так, как будто продали)
Ответmrmuscle
Звучит так, как будто продали)
И ещё Поди 13% налога заплатят
Наконец-то и в борьбе деньги появились, очень рад за ребят
Где-то смеются футболисты с паспортом на обложке с двухглавым орлом😂😂😂
Хоккей то каким Макаром среди единоборств оказался?) Или тут другой критерий - близость к жопе императора?)
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о допуске борцов: «Молодцы, добились справедливого решения. Надо радоваться, что работа приносит результат, дает возможность соблюдать спортивный принцип»
15 мая, 12:14
Михаил Мамиашвили: «UWW единогласно и проголосовал за снятия ограничений с россиян»
15 мая, 09:56
Объединенный мир борьбы вернул флаг и гимн российским спортсменам
15 мая, 08:25
Рекомендуем
Главные новости
Россиянин Монгуш выиграл золото на чемпионате Европы среди юниоров по борьбе
16 мая, 18:30
Светлана Журова: «Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»
15 мая, 16:24
Садулаев о допуске россиян с флагом: «Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл возобладал»
15 мая, 15:55
Михаил Мамиашвили: «UWW единогласно и проголосовал за снятия ограничений с россиян»
15 мая, 09:56
Объединенный мир борьбы вернул флаг и гимн российским спортсменам
15 мая, 08:25
Россиянка Масленникова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет
14 мая, 19:21
Чемпионка России по борьбе среди юниорок Пухаева дисквалифицирована на 3 года за допинг
8 мая, 16:28
Карелин о допуске борцов: «Федерация ведет большую работу на дипломатическом направлении. Надеюсь, скоро с флагом и гимном допустят и взрослые составы»
6 мая, 18:55
Абдулрашид Садулаев: «Глава UWW дал обещание, что к чемпионату мира сделает все возможное, чтобы вернуть всех россиян с флагом и гимном»
5 мая, 11:43
Абдулрашид Садулаев: «Первое золото Олимпиады я завоевал для себя, второе – для народа, третье выиграю для истории. Даст бог, в 2028 году нас допустят»
5 мая, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем