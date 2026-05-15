Российские борцы получили 39 млн рублей за медали чемпионата Европы-2026

Кремлев подарил российским борцам 39 млн рублей за медали чемпионата Европы.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и председатель попечительского совета ФСБР Умар Кремлев наградили российских борцов денежными призами за выступление на чемпионате Европы.

Турнир прошел с 20 по 26 апреля в Тиране. Сборная России завоевала 19 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

Общая сумма выплат победителям и призерам составила 39 млн рублей: чемпионы Европы получили по 3 млн, серебряные призеры – по два, бронзовые – по одному.

«Каждая такая победа — это большая работа тренеров, региональных школ, семей и всех, кто рядом с атлетом на его пути. Эти ребята и девушки доказали, что российская школа борьбы остается одной из сильнейших в мире. Они боролись до конца и показали характер. Таких спортсменов нужно поддерживать делом.

Бокс, борьба, хоккей, дзюдо, самбо — это один большой спортивный мир. У нас общие ценности: честь, дисциплина, уважение к сопернику, сила духа и любовь к своей стране. Когда спортсмен приносит победу России, он должен чувствовать, что страна его видит, ценит и поддерживает. Наша задача — помогать тем, кто своим трудом, потом и характером прославляет отечественный спорт», — заявил Кремлев.

«Благодарю Умара Назаровича за достойное поощрение наших спортсменов. Убежден, это послужит дополнительной мотивацией для каждого борца сборной России. Перед нами стоят серьезные вызовы: с самого начала предстоящего года начинается отбор на Олимпийские игры, на которые, я убежден, мы поедем с флагом и гимном нашей великой страны», — добавил Мамиашвили.