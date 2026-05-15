Михаил Мамиашвили: «UWW единогласно и проголосовал за снятия ограничений с россиян»
Мамиашвили: санкции к российским борцам были незаконны.
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на снятие ограничений с российских борцов.
Объединенный мир борьбы (UWW) вернул флаг и гимн российским спортсменам.
«Ожидаемая история. Еще на чемпионате Европы в Албании мы понимали, что решение появится в ближайшее время.
Бюро единогласно и проголосовало за снятия ограничений. Понятно, что они были незаконны, приняты под определенным давлением. Самое главное, что здравый смысл все-таки торжествует», – сказал Мамиашвили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
