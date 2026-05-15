Российских борцов допустили к международным стартам с флагом и гимном.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о снятии ограничений с российских борцов.

«Бюро Объединенного мира борьбы (UWW ) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном.

Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых «медалеемких» направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.

Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России В. В. Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборьбя (UIPM) и других.

В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций», – написал Дегтярев.