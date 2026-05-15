27

Объединенный мир борьбы вернул флаг и гимн российским спортсменам

Российских борцов допустили к международным стартам с флагом и гимном.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о снятии ограничений с российских борцов. 

«Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном.

Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых «медалеемких» направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.

Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России В. В. Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборьбя (UIPM) и других.

В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций», – написал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дегтярева
UWW
logoсборная России по борьбе
logoсборная России жен
logoМихаил Дегтярев
греко-римская борьба
вольная борьба
logoПолитика
logoВладимир Путин
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Объединённого мира борьбы есть совесть, в отличии от всяких фифа, уефа, иихф и мок...
Ответ Russ Ivan
У Объединённого мира борьбы есть совесть, в отличии от всяких фифа, уефа, иихф и мок...
Тоже половинчатая. Ведь ничего не изменилось с 2022, значит, нечего было и банить вовсе
Ответ Captain Blood
Тоже половинчатая. Ведь ничего не изменилось с 2022, значит, нечего было и банить вовсе
В 2024 осенью кое-что таки произошло.
По комментариям побежала "перемога" со своими минусами, хаха
Ответ Qqqubik
По комментариям побежала "перемога" со своими минусами, хаха
Видимо, от таких новостей у них морду лица сильно сводит. Переживают, бедолаги! Пальцы сами к минусам тянутся.
Ответ Qqqubik
По комментариям побежала "перемога" со своими минусами, хаха
Мир другой борьбы
Это радует! Двигаемся вперёд, хоть и понемногу. Теперь гимн России будет звучать намного чаще. Борьба - это наш вид спорта!
Неплохо бы сделать таблицу где уже допустили, где частично, где нейтрально, а где ещё полный запрет
Ответ Герман Сергеевич
Неплохо бы сделать таблицу где уже допустили, где частично, где нейтрально, а где ещё полный запрет
А была статья с таблицей, поищите в каком-нибудь разделе олимпийский видов, в водном, например.
Осталось еще чтобы Бюро по борьбе с футбольным мячом и Бюро по борьбе с шайбой и других допустили
Федерации действительно мужских видов спорта пришли в себя раньше всех. А некоторые и не запрещали.
Отлично. Следующие гимнасты и фехтовальщики. И волейбол, надеюсь. С остальными сложнее.
Ответ Другая_
Отлично. Следующие гимнасты и фехтовальщики. И волейбол, надеюсь. С остальными сложнее.
Остальные будут ждать политиков
Хорошая новость. Садулаев вполне может ещё на два олимпийских золота замахнуться, например
Надеюсь дагестанцы осетины и другие наберут мешок медалей ..
Отличная новость👍
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Карелин о допуске борцов: «Федерация ведет большую работу на дипломатическом направлении. Надеюсь, скоро с флагом и гимном допустят и взрослые составы»
6 мая, 18:55
Абдулрашид Садулаев: «Глава UWW дал обещание, что к чемпионату мира сделает все возможное, чтобы вернуть всех россиян с флагом и гимном»
5 мая, 11:43
Абдулрашид Садулаев: «Первое золото Олимпиады я завоевал для себя, второе – для народа, третье выиграю для истории. Даст бог, в 2028 году нас допустят»
5 мая, 11:25
Рекомендуем
Главные новости
Россиянин Монгуш выиграл золото на чемпионате Европы среди юниоров по борьбе
16 мая, 18:30
Светлана Журова: «Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»
15 мая, 16:24
Садулаев о допуске россиян с флагом: «Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл возобладал»
15 мая, 15:55
Российские борцы получили 39 млн рублей за медали чемпионата Европы-2026
15 мая, 13:45
Михаил Мамиашвили: «UWW единогласно и проголосовал за снятия ограничений с россиян»
15 мая, 09:56
Россиянка Масленникова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет
14 мая, 19:21
Чемпионка России по борьбе среди юниорок Пухаева дисквалифицирована на 3 года за допинг
8 мая, 16:28
Карелин о допуске борцов: «Федерация ведет большую работу на дипломатическом направлении. Надеюсь, скоро с флагом и гимном допустят и взрослые составы»
6 мая, 18:55
Абдулрашид Садулаев: «Глава UWW дал обещание, что к чемпионату мира сделает все возможное, чтобы вернуть всех россиян с флагом и гимном»
5 мая, 11:43
Абдулрашид Садулаев: «Первое золото Олимпиады я завоевал для себя, второе – для народа, третье выиграю для истории. Даст бог, в 2028 году нас допустят»
5 мая, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем