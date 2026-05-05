Абдулрашид Садулаев: «Глава UWW дал обещание, что к чемпионату мира сделает все возможное, чтобы вернуть всех россиян с флагом и гимном»

Садулаев: глава международной федерации пообещал вернуть россиян с флагом.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что глава United World Wrestling (UWW) Ненад Лалович дал обещание допустить российских борцов под национальным флагом.

– Мы в борьбе выступаем как нейтральные атлеты. Понятно, откуда вы сами. Но в глубине души вы должны испытывать эмоции от того, что не развевается флаг и что не исполняется гимн?

– Однозначно. Мы работаем над этим. С президентом Международной федерации [Объединенного мира борьбы, UWW] Ненадом Лаловичем я и президент нашей федерации Михаил Мамиашвили недавно говорили.

Президент Международной федерации нам дал устное обещание, что к октябрьскому чемпионату мира сделает всё возможное, чтобы вернуть всех наших спортсменов с флагом и гимном. Все нас знают как россиян, очень тепло к нам относятся.

– Как вы сохранили в себе мотивацию?

– Чем больше вам создают проблем, тем больше это и мотивирует. Хочется не сдаваться, а преодолеть. Хочется доказать, что такие события не смогут тебя сломать. Меня поддерживают тренеры, друзья, братья. Они помогали решать проблемы за ковром.

Борьба с каждым днем совершенствуется, наши конкуренты не дают нам расслабляться. Вольная борьба у нас России самая лучшая. Внутри у нас есть конкуренция. Молодежь наступает на пятки, – сказал Садулаев в эфире «Матч ТВ».