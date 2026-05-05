Абдулрашид Садулаев: «Первое золото Олимпиады я завоевал для себя, второе – для народа, третье выиграю для истории. Даст бог, в 2028 году нас допустят»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выразил надежду на то, что в 2028 году примет участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе .

На прошедшем чемпионате Европы в Тиране Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг.

– Как изменился мир борьбы после того, как россияне вернулись?

– Наконец после шести лет отсутствия я вернулся на международные соревнования. Хотел доказать, что я еще в обойме, еще могу и не сказал последнего слова. Думаю, это не последний старт. Впереди два года до Игр. Шаг за шагом идем к этому.

Первую золотую медаль Олимпийских игр я завоевал для себя, вторую – для народа, третью выиграю для истории. Для нашей страны это очень важно. В Париж нас не допустили. Даст бог, в 2028 году нас допустят, и я оправдаю надежды.

На прошедшем соревновании я доволен всем. Чемпион преодолевает любые барьеры, – сказал Садулаев в эфире «Матч ТВ».

