  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Абдулрашид Садулаев: «Первое золото Олимпиады я завоевал для себя, второе – для народа, третье выиграю для истории. Даст бог, в 2028 году нас допустят»
1

Абдулрашид Садулаев: «Первое золото Олимпиады я завоевал для себя, второе – для народа, третье выиграю для истории. Даст бог, в 2028 году нас допустят»

Борец Садулаев: третье золото Олимпийских игр я выиграю для истории.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выразил надежду на то, что в 2028 году примет участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе

На прошедшем чемпионате Европы в Тиране Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг. 

– Как изменился мир борьбы после того, как россияне вернулись?

– Наконец после шести лет отсутствия я вернулся на международные соревнования. Хотел доказать, что я еще в обойме, еще могу и не сказал последнего слова. Думаю, это не последний старт. Впереди два года до Игр. Шаг за шагом идем к этому.

Первую золотую медаль Олимпийских игр я завоевал для себя, вторую – для народа, третью выиграю для истории. Для нашей страны это очень важно. В Париж нас не допустили. Даст бог, в 2028 году нас допустят, и я оправдаю надежды.

На прошедшем соревновании я доволен всем. Чемпион преодолевает любые барьеры, – сказал Садулаев в эфире «Матч ТВ».

«Он наш старший брат». Садулаева нет в Париже, а золото взял парень, который тренируется… с ним в зале

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России по борьбе
logoАбдулрашид Садулаев
logoЛос-Анджелес-2028
вольная борьба
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Карелин о допуске борцов: «Федерация ведет большую работу на дипломатическом направлении. Надеюсь, скоро с флагом и гимном допустят и взрослые составы»
6 мая, 18:55
Абдулрашид Садулаев: «Глава UWW дал обещание, что к чемпионату мира сделает все возможное, чтобы вернуть всех россиян с флагом и гимном»
5 мая, 11:43
Садулаев о контракте с американской лигой: «Хочу получить визу в США. В следующем году там пройдет чемпионат мира, а потом и Олимпиада»
29 апреля, 14:44
Садулаев о допуске борцов с флагом и гимном: «Мне сказали, что в ближайшее время это произойдет»
29 апреля, 11:57
Абдулрашид Садулаев: «Если попаду на чемпионат мира, думаю, в весе до 97 кг это будет один из самых интересных турниров за всю историю»
29 апреля, 11:25
Михаил Мамиашвили: «Огромная благодарность от всей сборной Умару Кремлеву. Он оказывает неоценимую поддержку в плане подготовки»
28 апреля, 19:36
Мамиашвили о российских борцах-вольниках: «Ребята на чемпионате Европы показали хорошую подготовку и блестящий настрой»
27 апреля, 19:33
Гацалов о шести золотых медалях российских борцов-вольников на ЧЕ: «Мы впереди планеты всей, возвращаем свои позиции»
26 апреля, 20:53
Ибрагим Кадиев: «Садулаев подошел перед финалом, объяснил, как бороться, передал свою энергетику. Это помогло»
26 апреля, 20:34
Заур Угуев: «После каждой победы чувствую себя моложе, увереннее, лучше»
26 апреля, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем