  Мамиашвили о российских борцах-вольниках: «Ребята на чемпионате Европы показали хорошую подготовку и блестящий настрой»
Мамиашвили о российских борцах-вольниках: «Ребята на чемпионате Европы показали хорошую подготовку и блестящий настрой»

Мамиашвили: присутствие Садулаева в сборной придает ребятам уверенности.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подвел итоги чемпионата Европы по вольной борьбе в Тиране.

Российские борцы вольного стиля завоевали на турнире девять медалей, шесть из которых золотые. Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом Европы.

«Абулрашид Садулаев – профессионал высочайшего уровня. Он находится в прекрасной форме, и его присутствие в сборной в качестве капитана команды, конечно, дает некий психологический гандикап (перед соперниками) молодым ребятам и придает им уверенности в своих силах», – сказал Мамиашвили.

«Конечно, ребята на чемпионате Европы показали хорошую подготовку и блестящий настрой. Надо учитывать и то, что у нас в резерве есть (олимпийский чемпион в весе до 74 кг) Заурбек Сидаков, который объективно усилит сборную.

Есть молодые ребята, которые на турнире в Албании продемонстрировали хороший потенциал, как, например, Муса Мехтиханов. Может быть, он не до конца психологически настроился на финал, но парень показал характер и что обладает колоссальными возможностями мобилизовать себя.

У Тимура Бижоева тоже серьезный потенциал, но на чемпионате Европы он раскрылся не до конца. Я считаю, что у него тоже есть все возможности эффективно себя реализовать.

Да, команда выступила уверенно на чемпионате Европы. Понятно, что у нас есть хорошая сборная и ребятам по силам решать самые серьезные задачи. Сейчас нам надо при подготовке к чемпионату мира создать хорошую внутреннюю конкуренцию за места в команде», – добавил глава ФСБР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
