Михаил Мамиашвили: «Есть все основания рассчитывать, что на чемпионате мира этого года российские борцы выступят с флагом»
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что россияне могут выступить на ЧМ-2026 под национальным флагом.
Сейчас российские борцы выступают под флагом Объединенного мира борьба (UWW).
«Есть все основания рассчитывать, что на чемпионате мира этого года российские борцы выступят под российским флагом. Я в этом практически убежден», – заявил Мамиашвили.
Чемпионат мира должен был пройти в Манаме с 5 по 13 сентября, но будет перенесен из Бахрейна. Точные сроки и место проведения пока не определены.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем