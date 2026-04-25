Михаил Мамиашвили: «Есть все основания рассчитывать, что на чемпионате мира этого года российские борцы выступят с флагом»

Мамиашвили: есть основания полагать, что на ЧМ-2026 россияне выступят с флагом.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что россияне могут выступить на ЧМ-2026 под национальным флагом.

Сейчас российские борцы выступают под флагом Объединенного мира борьба (UWW).

«Есть все основания рассчитывать, что на чемпионате мира этого года российские борцы выступят под российским флагом. Я в этом практически убежден», – заявил Мамиашвили.

Чемпионат мира должен был пройти в Манаме с 5 по 13 сентября, но будет перенесен из Бахрейна. Точные сроки и место проведения пока не определены.