Михаил Мамиашвили: «Бахрейн не сможет провести чемпионат мира, решение о новом месте проведения будет принято в ближайшее время»

Бахрейн не сможет провести чемпионат мира по борьбе 2026 года.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Бахрейн не сможет принять чемпионат мира по борьбе.

Турнир был запланирован на 5-13 сентября в Манаме.

«Бахрейн не сможет провести чемпионат, решение о новом месте проведения будет принято в ближайшее время. Насколько я знаю, сейчас существует пять или шесть стран, которые готовы принять чемпионат, многие готовы его провести, это говорит об уровне турнира.

Заявились Узбекистан, Казахстан, Киргизия, которая уже проводила чемпионат Азии, и другие страны. Также чемпионат готовы провести и европейские страны. Но, скорее всего, турнир примет именно азиатская страна – чемпионат был отдан Азии», – сказал Мамиашвили.