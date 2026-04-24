Россиянки завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате по борьбе в Тиране

Россиянки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по борьбе.

Российские спортсменки завоевали два серебра и четыре бронзы на чемпионате Европы по борьбе в албанской Тиране.

Серебряными призерами стали Амина Танделова (весовая категория до 62 кг) и Алина Касабиева (до 65 кг), бронзу завоевали Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Светлана Липатова (до 59 кг) и Кристина Братчикова (до 72 кг).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.