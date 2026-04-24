  Емелин о чемпионате Европы: «Старались не обращать внимания на отсутствие флага и гимна. Каждый из нас все равно отстаивает здесь нашу страну»
Емелин о чемпионате Европы: «Старались не обращать внимания на отсутствие флага и гимна. Каждый из нас все равно отстаивает здесь нашу страну»

Борец Емелин о ЧЕ: каждый из нас отстаивает здесь нашу страну.

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин высказался о победе на чемпионате Европы в Тиране.

Емелин стал чемпионом Европы в третий раз.

«Мы старались не обращать внимания на отсутствие флага и гимна, но когда стоишь на пьедестале и видишь, как другие команды делают круг почета со своим флагом, – это, конечно, не очень приятно. Но каждый из нас все равно отстаивает здесь нашу страну.

Нас смотрят дети – мальчишки, которые только приходят в борьбу. Флаг – это прежде всего для них важно, потому что флаг – это и есть наш патриотизм, это мотивация идти вперед. Я хорошо помню, как для меня это было важно в детстве. И мы верим, что все это совсем скоро изменится и все будет так, как должно быть.

В этом году у нас поменялся главный тренер – сборную возглавил Николай Алексеевич Монов, это его дебют с нами на чемпионате Европы. Мы вместе проделали большую работу – тренерский штаб, личные тренеры, вся команда, массажисты, врачи – все вложились. Поэтому хотелось победить не только для себя, но и для всех этих людей.

Если отмотать на восемь лет назад, когда я взял первое золото Европы, помню, как сильно тогда хотел выиграть – это был мой первый чемпионат. Сейчас уже четвертый: в 2019 году стал вторым, в 2021-м и вот сейчас удалось выиграть. И ни разу за это время желания повесить борцовки на гвоздь не возникало – ни в перерыве между международными стартами, ни сейчас. Это все из детства, я думаю – тренер привил любовь к нашему виду спорта, к трудолюбию. Когда человек занимается тем, что любит, ему не тяжело», – сказал Емелин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
